Komplett unterschiedliche Karrieren Doucouré und Upamecano - Frankreichs Top-Duo aus der Jugend

Ein Samstagabend im Februar 2018, Borussia Mönchengladbach hat gerade durch ein spätes Tor 0:1 gegen RB Leipzig verloren, und in der Interviewzone des Stadions kommt es zum Wiedersehen zweier langjähriger Freunde. Mamadou Doucouré umarmt Dayot Upamecano, beide plaudern ein wenig auf Französisch. Doch schon am Outfit der beiden damals 19-Jährigen offenbart sich, dass ihre Karrieren seit einiger Zeit in verschiedene Richtungen verlaufen: Während Upamecano nach 90 Bundesliga-Minuten frisch geduscht aus der Kabine kommt, trägt Doucouré schon den ganzen Abend Freizeitklamotten, er befindet sich zu dem Zeitpunkt wieder in der Reha.