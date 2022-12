„Wichtiger Tag für uns als Team“ Was Farke aus Borussias Legendenspiel zieht

Zwölf Tore ihrer aktuellen Mannschaft erlebten die Borussia-Fans am Samstag. Doch Daniel Farkes Spieler sahen sich mit der seltenen Konstellation konfrontiert, dass die Zuschauer gar nicht so viel Lust darauf hatten. Es war der Abend der Legenden, die durch Igor de Camargo, Fabian Bäcker und Oliver Neuville dreimal erfolgreich waren. Statt eines 12:3 der Profis hätten die Fans wohl gerne ein engeres Spiel und vor allem mehr Legenden-Tore gesehen. Die waren allesamt hübsch: De Camargo traf per Kopfball-Aufsetzer nach Marcel Ndjengs Flanke, Bäcker nach einer tollen Kombination im Strafraum, Neuville nach Raffaels Ball in die Tiefe.