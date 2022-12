Borussia-Training am Montag Quintett fehlt - Die ersten WM-Teilnehmer kehren bald zurück

So trainierte Ramy Bensebaini wieder voll mit, nachdem er in den vergangenen Tagen hatte kürzertreten müssen und auch beim Legendenspiel am Samstag nicht dabei gewesen war. Nur bei den Läufen, die die Profis zwischen den Übungen zu absolvieren hatten, wurde der Algerier zum Teil noch rausgenommen. Er drehte dann langsame Runden – gemeinsam mit Florian Neuhaus, der ansonsten erstmals nach seiner Kreuzbandverletzung aus dem September wieder ein komplettes Mannschaftstraining absolvierte.