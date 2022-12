Borussia-Training Hofmann kehrt mit intensiver Einheit auf den Platz zurück

So ist es nicht schwer, sich vorzustellen, wie tief der Frust gesessen haben muss bei Borussias Nationalspieler nach der WM-Enttäuschung mit dem K.o. in der Vorrunde. Reden wollte Hofmann nach seinem ersten Training mit den Gladbachern indes nicht. Es gilt für ihn, erst einmal wieder reinzukommen in den Trainingsalltag, der nach der Einheit am Donnerstag (10.45 Uhr) von einer kurzen Weihnachtspause nochmals unterbrochen wird. Dann rückt die heiße Vorbereitungsphase mit drei Testspielen vor dem Wiederbeginn im Ligabetrieb am 22. Januar gegen Bayer Leverkusen schon deutlich näher.