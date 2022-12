Borussias U23-Stürmer Telalovic „Ich versuche immer, meine Tore zu machen“

„Ich würde es mir natürlich wünschen, weiter oben dabei zu sein. Ob es reicht, weiß ich nicht, aber ich gebe weiter Tag für Tag Gas, der Rest ergibt sich“, sagt Telalovic. Fürs Erste hat er nun einen Fuß in der Tür und kann auf sich aufmerksam machen. Für ihn stehe nun ein wichtiges Halbjahr an, sagt der Stürmer, der am Freitag seinen 23. Geburtstag feiert. Wird er zu seinen ersten Profieinsätzen kommen und sich für Höheres empfehlen? Oder wird er weiterhin in der Regionalliga auf Torejagd gehen?