2026 will Borussias Rechtsverteidiger spielen Null WM-Minuten sind ein Ansporn für Joe Scally

Zwei Wochen konnte sich Scally in der Heimat erholen, nun ist er wieder da und „bereit für die zweite Hälfte der Saison“. In der Hinrunde war er Stammspieler unter Daniel Farke, setzte sich dauerhaft gegen Stefan Lainer durch. „Es war im letzten Halbjahr super, immer zu spielen. Das ist nicht selbstverständlich. Dafür bin ich sehr dankbar. In der Vorsaison war es ähnlich, dann habe ich in der Rückrunde weniger gespielt. Es gilt, daraus zu lernen“, so Scally. Dagegen kommt der 20. Geburtstag in einigen Tagen ganz alleine.