Borussias Mittelfeldspieler Das sagt Neuhaus über sein Knie und seinen Comeback-Plan

Im Januar will er wieder angreifen und um einen Platz in Farkes Startformation kämpfen. Zu Beginn der Saison lief der 25-Jährige stets auf der Zehnerposition auf, dort könnte langfristig seine Zukunft in Gladbach liegen. Manager Roland Virkus sagte bereits, dass man in Gesprächen mit Neuhaus sei, um dessen bis 2024 laufenden Vertrag zu verlängern. Neuhaus‘ Blick ist zunächst jedoch nur auf den zweiten Saisonteil gerichtet: „Erst einmal ist eine große Vorfreude da. Wir wollen jetzt die lange Vorbereitung nutzen, dann wieder in der Liga angreifen und auf die gute Vorrunde noch einen draufsetzen.“