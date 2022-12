„Das ist für mich meine Meisterschaft“ Stranzl wegen seiner Zukunft mit Borussia „im Austausch“

So hat er es auch als Spieler gehalten: Stranzl hat stets seine Meinung gesagt, ob sie nun angenehm oder unangenehm war. Dass er ebenso kompromisslos auf dem Rasen agierte als Abwehrchef Borussias, brachte ihm gehörigen Respekt ein. Weswegen er auch Kapitän in Gladbach war – und für die Fans zum Sehnsuchtsspieler wurde. „Einen wie Stranzl“ hätten viele gern wieder in der Abwehr, das „Stranzln“ ist ein geflügeltes Wort in Gladbach, wenn einer ein Typ ist, aber auch mal grantelt. Doch ist er nicht nur ein geschätzter Ex-Spieler in Mönchengladbach. Als ein Trainer gesucht wurde, wurde sein Name diskutiert. Und auch, als Max Eberl den Manager-Posten räumte.