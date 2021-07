Von der Bank in die Startelf : Gladbachs Zakaria spielt gegen Spanien auch um seine Zukunft

Mönchengladbach Bei der EM stand Denis Zakaria bislang noch nicht im Fokus. Gegen Spanien dürfte er aufgrund der Gelbsperre von Granit Xhaka in die Startelf rücken. Dann würde er nicht nur um den Einzug ins Halbfinale spielen, sondern könnte sich auch ins Schaufenster stellen.

Er könnte sie also doch noch bekommen, die ganz große Bühne. Denis Zakaria steht mit der Schweizer Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale. Am Freitag (18 Uhr) trifft die „Nati“ auf Spanien. Mit Zakaria in der Startelf? Darauf dürften die Verantwortlichen bei Borussia Mönchengladbach nach der Gelbsperre des Ex-Borussen Granit Xhaka hoffen. Denn bislang ist es, bei allem Erfolg der Schweizer Mannschaft, noch nicht das Turnier von Zakaria, der die EM aus Gladbacher Sicht nutzen sollte, um sich weiter bei interessierten Klubs in den Fokus zu spielen.