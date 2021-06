Start am 5. Juli : So sieht der Sommerfahrplan von Borussias U23 aus

Mönchengladbach Nur zwei Tage nach den Profis wird Gladbachs Zweitvertretung in ihre Saisonvorbereitung starten. Auch der Großteil der Testspiele für die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel ist bereits fest terminiert.

Am kommenden Samstag wird Borussias neuer Trainer Adi Hütter die Profis zum ersten Training nach der Sommerpause auf den Rasen bitten. Nur zwei Tage später, am Montag, 5. Juli, zieht Coach Heiko Vogel mit der U23 nach. Die Gladbacher Zweitvertretung beginn dann ihre Vorbereitung auf die kommende Regionalliga-Saison, die am 14. August beginnen wird. Das Programm, das die U23-Spieler bis dahin zu absolvieren haben, steht nun größtenteils fest.

So sind vier von fünf geplanten Testspielen bereits fest terminiert. Den Anfang macht am Sonntag, 11. Juli, um 15 Uhr die Partie beim Landesligsten Teutonia Kleinenbroich. Am Samstag, 17 Juli (14 Uhr), ist der Oberligist SV Schermbeck in Gladbach zu Gast. Im Rahmen des Trainingslagers wird die U23 dann am Donnerstag, 22. Juli, beim Verbandsligisten SC Willingen testen. Und am Sonntag, 1. August, empfängt Vogels Team um 14 Uhr auf dem Fohlen-Platz den Verbandsligisten TuS Bövinghausen. Einzig für den letzten Test am darauffolgenden Samstag, 7. August, wird aktuell noch ein Gegner gesucht.