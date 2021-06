Dank Mitspieler Yann Sommer : Christoph Kramer hat bei Borussia keine Angst mehr vor Elfmetern

Mönchengladbach Bei Borussia Mönchengladbach hat Yann Sommer bislang nicht den Status des Elfmeter-Killers. Teamkollege Christoph Kramer war nach dem Achtelfinal-Krimi zwischen Frankreich und der Schweiz von Sommer beeindruckt – und scheint im Borussia-Trikot demnächst so einiges von ihm zu erwarten.

Grinsend fügte er an: „Er ist ein sensationell guter Torwart, im Elfmeterschießen aber jetzt nicht so sensationell gut. Aber das ist alles egal. Ab heute ist er im Elfmeterschießen sensationell gut und ich freue mich – nicht auf jeden Elfmeter, den wir gegen uns bekommen, aber ich habe gar keine Angst mehr davor“, so Kramer, dem Sommers Parade in Zukunft bei gegnerischen Strafstößen noch das eine oder andere Mal durch den Kopf gehen dürfte.