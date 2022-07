Ex-Jugendtrainer aus Wesel erinnert sich an Linda Dallmann : „Ich habe sofort gemerkt, dass sie unglaublich talentiert ist“

Interview Wesel/Hünxe Der langjährige Vereinsfunktionär beim PSV Lackhausen erinnert sich gerne an die Fußball-Nationalspielerin Linda Dallmann aus Hünxe. Als Schülerin kickte sie vier Jahre lang in Wesel, heute spielt sie bei einer EM und könnte im Finale zur Heldin werden.

Wenn am morgigen Sonntag um 18 Uhr im Londoner Wembley-Stadion das Finale der Frauen-Fußball-EM zwischen den Gastgeberinnen und der deutschen Nationalmannschaft angepfiffen wird, werden Millionen Fans bundesweit vor den Fernsehgeräten sitzen und dem Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Daumen drücken. Einer davon ist Heinz Wittig, beim PSV Wesel langjähriger Vereinsfunktionär und Vater des Jugendfußballs. Inständig hofft der mittlerweile 81-Jährige, dass Linda Dallmann mit von der Partie sein wird. Denn zu Beginn ihrer Karriere trug die aus Hünxe stammende Stürmerin von 2005 bis 2009 das grüne PSV-Trikot. Sollte Linda Dallmann nicht in der Startformation stehen, dann könnte die aktuell bei Bayern München unter Vertrag stehende 27-Jährige vielleicht eingewechselt werden. So wie am Donnerstag im Halbfinale gegen Frankreich.