Borussias Wintervorbereitung Auf die Weihnachtsfeier folgt ein voller Trainingsplan

Es gibt also keine Zeit zu verlieren, um sich auf den für Gladbach am 22. Januar mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen beginnenden zweiten Saisonteil vorzubereiten. Den Feinschliff dazu wird sich die Mannschaft im Januar unter anderem in drei Testspielen holen. Am Samstag, 7. Januar, ist der Drittligist VfB Oldenburg zu Gast, am Mittwoch, 11. Januar kommt Zweitligist Arminia Bielefeld nach Gladbach. Während diese beiden Spiele jeweils um 14 Uhr auf dem Fohlenplatz angepfiffen werden, findet die Generalprobe am Samstag, 14. Januar (14 Uhr) gegen den FC St. Pauli im Stadion im Borussia-Park statt.