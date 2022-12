Tradition fortgesetzt Borussia Mönchengladbach feiert Weihnachten

Am 11. Dezember 2022 trafen sich die Borussen zur obligatorischen Weihnachtsfeier des Klubs im VIP-Bereich des Borussia-Park. In den zwei Jahren zuvor hatte es wegen der Corona-Pandemie keine Weihnachtsfeier der Gladbacher gegeben. Die Franzosen Manu Koné (l.) und Nathan Ngoumou posierten am Sonntagabend mit Maskottchen Jünter.