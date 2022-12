Interesse an KSC-Talent Breithaupt könnte der neue Kramer bei Borussia werden

Zwischen den Jahrgängen 2000 und 2005 gibt Borussias Jugend kaum Talente her, denen der Durchbruch zuzutrauen ist. Also fällt diese Säule größtenteils weg beim Versuch, den sogenannten „Borussia-Weg“, so das neue Mantra, konsequent zu verfolgen. Die Top-Talente werden dazugekauft, so wie Joe Scally (Jahrgang 2002) und Luca Netz (2003). Es gibt Berichte, dass ein Transfer in genau dieser Altersklasse folgen könnte: Tim Breithaupt vom Karlsruher SC war laut „Sport Bild“ schon mit seinem Berater am Borussia-Park und hat sich dort umgesehen.