Fohlenfutter-Gerüchtecheck Borussia darf nicht auf Bensebaini-Einnahmen hoffen

In Luca Netz ist in Gladbach ein möglicher Bensebaini-Nachfolger durchaus schon da, der U21-Nationalspieler kam 2021 für vier Millionen Euro von Hertha BSC Berlin und kam in der Saison 2021/22 unter Adi Hütter vermehrt zum Einsatz, als Bensebaini fehlte. In dieser Saison hat wer wegen des stark aufspielenden Algeriers kaum Einsatzzeit. Was Borussia entscheiden muss: Traut man Netz die Nachfolge zu? Oder soll ein defensiverer Typ für den Job hinten links kommen? Dafür braucht es allerdings Einnahmen aus anderen Transfers – oder eine ablösefreie neue Lösung.