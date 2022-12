Trainer Polanski lob Qualitäten Warum Müsel lieber für Borussias U23 spielt, als Urlaub zu machen

Borussias U23 bewegt sich in großen Schritten auf die Winterpause zu, am Samstag (14 Uhr) steht gegen den 1. FC Düren das letzte Spiel in diesem Jahr an. Während das Nachwuchsteam also noch voll im Ligabetrieb ist, verbringt die Bundesligamannschaft wegen der WM-Pause ihre letzten Urlaubstage. Deshalb muss Trainer Eugen Polanski weitestgehend auf Profi-Unterstützung verzichten. Einzig Torben Müsel ist aktuell weiterhin bei der U23 dabei – und das aus eigenem Antrieb. „Er ist auf die Lizenzmannschaft zugegangen und hat den Wunsch geäußert, seine WM-Pause bei uns zu nutzen, um im Rhythmus zu bleiben. Dem Wunsch sind wir gerne gefolgt. Bei den Leistungen, die er gerade bringt, ist es top für ihn und für uns“, sagt Polanski.