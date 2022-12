Borussia-Talk zu Sexismus im Fußball „Es ist ein beruhigender Gedanke, eine Frau dabei zu haben“

In den kommenden Wochen und Monaten wird es weitere Veranstaltungen zum Thema „Verantwortung in Fußballschuhen“ geben. Am 12. Januar wird es um die deutsch-israelische Fußball-Freundschaft gehen. Und am 28. Februar wird zum Thema „Fankultur und Vielfalt – Diskriminierung und Antidiskriminierung in der Kurve“ neben Vertretern der Gladbacher Fanszene auch Borussias Kapitän Lars Stindl zu Gast sein.