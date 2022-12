Bastian Rütten und Elmar Lehnen Modernes Weihnachtsoratorium wird in Clemenskapelle aufgeführt

Hervorgegangen ist das Oratorium aus dem Weihnachtsgottesdienst 2020, der mitten im Corona-Lockdown aus Nettetal im Fernsehen übertragen wurde. Damals durfte niemand in der Kirche mitsingen und so hatte Lehnen die Aufgabe, die bekannten Weihnachtslieder in Choräle umzuschreiben. Für die Übertragung damals gab es viel Lob, und so kamen Rütten und Lehnen schnell auf die Idee, die bestehenden Lieder zu erweitern und mit Texten zu einem Weihnachtsoratorium zu ergänzen. Zwei Aufführungen gab es in der vergangenen Weihnachtszeit in Lobberich und Kempen, in Kevelaer ist das Oratorium erstmals – und womöglich auch nur ein einziges Mal – am Samstag, 7. Januar, zu hören.