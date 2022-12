Borussias Torwart NRW-Ehrung ein „weicher“ Faktor bei Sommers Zukunftsentscheidung?

Christofer Heimeroth, Borussias Ex-Torwart und nun Leiter der Lizenzspieler-Abteilung der Gladbacher, nahm in Sommers Abwesenheit den Preis am Freitagabend in Düsseldorf entgegen. „Über diese Auszeichnung freue ich mich riesig, sie ehrt mich und macht mich auch sehr stolz“, sagte Sommer in einer Videobotschaft, die im Rahmen der Sportlergala in der Rheinterrasse gezeigt wurde.