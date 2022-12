„Tor des Jahres“ Gladbach-Trio liegt bei Fan-Abstimmung weit vorne

Bensebainis Fallrückzieher war, was die Artisitk betrifft, sicher der anspruchsvollste Treffer. Bereits 2021 siegte in Breel Embolo ein Borusse, der per Fallrückzieher (damals beim 1:0-Sieg beim VfL Wolfsburg) getroffen hatte, im Jahr davor gewann Valentino Lazaro mit seinem „Scorpion-Kick“ in Leverkusen. Das Tor wurde nicht nur bei Borussia zum „Tor des Jahres“ 2020 gekürt, sondern auch bei der „Sportschau“. Chancen darauf hat in diesem Jahr kein Borussen-Tor. Immerhin war Bensebainis Treffer im August nominiert, konnte die Wahl aber nicht für sich entscheiden. Nun sind die Gladbach-Fans gefragt.