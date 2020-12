Geschäftsführer bekennen sich zum Verein : Borussia verlängert langfristig mit Eberl und Schippers

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach stellt wichtige Weichen für die Zukunft. Die beiden Geschäftsführer Max Eberl und Stephan Schippers haben ihre Verträge bis 2026 verlängert.

1999 kamen sie zu Borussia Mönchengladbach , bis 2026 wollen sie mindestens bleiben: Sportchef Max Eberl und Finanzchef Stephan Schippers, die beiden Geschäftsführer des Vereins, bekennen sich langfristig zu Borussia. Der Klub gab am Sonntag bekannt, dass beide ihre 2022 auslaufenden Verträge um jeweils vier Jahre verlängert haben.

Borussia setzt damit in unruhigen Zeiten ein Zeichen. Der VfL wird das Geschäftsjahr 2020 mit einem Minus von knapp 20 Millionen Euro beenden. Die Erfolge in der Champions League haben zwar geholfen die Verluste zu minimieren. Doch in der Bundesliga haben die Fohlen aktuell zu kämpfen, mit 18 Punkten aus 13 Spielen stehen sie auf Platz acht - und müssen mit Gerüchten umgehen, dass ihr Trainer Marco Rose im kommenden Sommer nach nur zwei Jahren schon wieder gehen und zu Borussia Dortmund wechseln könnte.