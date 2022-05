Von leicht bis schwer : 50 Quiz-Fragen zu Borussias abgelaufener Saison

Interaktiv Mönchengladbach Für Borussia Mönchengladbach war die Saison 2021/22 eine Spielzeit zum Vergessen. Doch wahrscheinlich erinnern sich die Gladbach-Fans noch an zahlreiche Details. Wir stellen Ihr Wissen mit 50 abwechslungsreichen Fragen auf die Probe. Wie viele können Sie beantworten?

Bei Borussia Mönchengladbach wird man in Zukunft nicht gerne auf die Saison 2021/22 zurückblicken. Doch wenn man etwas über das vergangene Jahr sagen kann, dann ist es die Tatsache, dass rund um Borussia nie Langeweile aufkam. Ein neuer Trainer, ein Jahrhundertspiel im DFB-Pokal , sportliche Krisen mit heftigen Klatschen, Transfer-Gerüchte, der Rückzug von Max Eberl , Roland Virkus als neuer Manager – die Liste der Ereignisse ist lang.

Und keine Sorge: Es geht auch etwas einfacher, zum Beispiel mit der Frage, gegen wen Borussia in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals antreten musste. Wenn Sie das beantworten können, erinnern Sie sich vielleicht auch daran, wer an diesem Abend den ersten Saisontreffer der Gladbacher erzielte und damit den Einzug in die zweite Runde sicherte.