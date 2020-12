Nach Thurams Spuck-Attacke : Rummenigge empört mit Rassismus-Aussagen

Ismaning Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat mit Aussagen über die Spuck-Attacke von Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram für Empörung gesorgt.

„Das ist ein absolutes No-Go“, kritisierte Rummenigge. „Ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich passiert, wenn es umgekehrt passiert wäre, der Posch den Thuram bespuckt hätte - dann hätten wir wieder eine Rassismus-Debatte oder was?“ Für diese Wertung wurde Rummenigge im Anschluss in den sozialen Medien kritisiert, ihm wurde vorgeworfen, Rassismus damit zu verharmlosen.

Thuram hat sich mittlerweile in den sozialen Netzwerken entschuldigt. Damit betreibe der Verein Schadensbegrenzung, um die Strafe durch das DFB-Sportgericht so kurz wie möglich zu halten, meinte Rummenigge. Thuram habe „groben Unfug“ gemacht und das kapiert.

Zudem richtete Rummenigge zum Jahresende klare Forderungen und Erwartungen an Nationalspieler Leroy Sané, der am Vortag im Topspiel bei Bayer Leverkusen nur 36 Minuten nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt wurde. „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass auch Leroy Sané eine erfolgreiche Karriere beim FC Bayern hinlegen kann. Dabei werden wir ihn jetzt unterstützen, aber - wenn nötig - auch in den Hintern treten“, sagte Rummenigge am Sonntag im TV-Sender Sport1.