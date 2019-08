Regionalliga : Borussias U23 fährt zum Überraschungsteam

Mönchengladbach Nach der Niederlage gegen Rödinghausen will Borussias U23 nun gegen die SG Wattenscheid 09 punkten. Das Team aus Bochum stand bis zuletzt kurz vor der Insolvenz, ließ sportlich dennoch aufhorchen.

Bei der SG Wattenscheid 09, dem erstem Auswärtsgegner von Borussias U23 in der neuen Saison, ging es in den vergangenen Wochen mal wieder um viel, nur nicht wirklich um Fußball. Denn nach dem Ausstieg des finanzkräftigen Aufsichtsratsmitglieds Oguzhan Can machte das böse Wort „Insolvenz“ im Bochumer Stadtteil mal wieder die Runde. Zwar ist das Thema inzwischen für den Moment wieder vom Tisch, doch das war am Wochenende noch nicht so, und die Mannschaft siegte zum Auftakt 2:0 in Verl. „Das war schon etwas überraschend. Aber ich weiß natürlich, auch aus eigener Erfahrung, dass eine Mannschaft so etwas so richtig zusammenschweißen kann“, sagt Borussias Trainer Arie van Lent, der seinerzeit etwa bei Rot-Weiß Ahlen auch eine sehr schwierige Situation vorfand. „Ansonsten muss man schon sagen, dass sie eine gute Mannschaft haben. Sie haben es im Testspiel auch gegen Schalke gut gemacht.“ Dort hatte die SG ein 2:2 erreicht.