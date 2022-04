Fussball-Regionalliga : Beecker Achtungserfolg ohne Krönung

Das war der vergebene Matchball: Zu Beginn der Nachspielzeit eilt Beecks Marc Kleefisch allein aufs Rödinghausener Tor zu. Sein Schlenzer missrät dann aber völlig. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Regionalliga Der FC Wegberg-Beeck holt beim SV Rödinghausen ein verdientes 1:1. Marc Kleefisch vergibt in der Nachspielzeit die ganz große Chance zum Sieg. Den hätte der FC auch angesichts der Resultate der Konkurrenz aber dringend benötigt.

Wenn ein Tabellensiebzehnter beim Tabellensechsten, der zuvor aus sieben Spielen 19 Zähler geholt hat, einen verdienten Punkt holt, dann ist das grundsätzlich aller Ehren wert – von der Warte durfte Beeck nach dem 1:1 in Rödinghausen hoch erhobenen Hauptes die gut 260 Kilometer lange Heimfahrt antreten. Wenn sich aber durch ein Remis vier Spieltage vor Schluss der Abstand zum rettenden Ufer auf sechs Zähler einpendelt (dazu kommt das schlechtere Torverhältnis), dann ist so ein Punkt eindeutig zu wenig. Genau das kennzeichnet Beecks Lage.

Diese Ausgangssituation hätte der zehn Minuten zuvor eingewechselte Marc Kleefisch zu Beginn der Nachspielzeit aber um zwei Punkte verbessern können. Da ließ der Stürmer die Riesenchance zum Lucky Punch aus: Nachdem Justin Hoffmanns den Ball direkt zu ihm in den Lauf weitergeleitet hatte, lief Kleefisch plötzlich allein aufs SV-Gehäuse zu. Anstatt den bereits aus seinem Strafraum geeilten Torwart Leon Tigges noch zu umspielen und dann mit dem Ball ins leere Tor zu laufen, entschied sich Kleefisch für einen Schlenzer. Der missriet aber völlig, verhungerte auf dem Weg zum Tor, das er auch noch verfehlt hätte – ein Rödinghausener Abwehrmann konnte den Ball in aller Ruhe aufnehmen.

INFO Eingewechselter Kühnel sorgt mit Ecken für Gefahr FC Wegberg-Beeck: Estevao – Passage (76. Schütte), Hühne, Redjeb, Post – Wilms, Bach (65. Benteke) – Hoffmanns, Abdelkarim (56. Kühnel), Fehr – Hasani (80. Kleefisch)



Tore: 0:1 Hoffmanns (18.), 1:1 Wiemann (39.)



Schiedsrichter: Florian Exner (Münster)



Zuschauer: 400

„Als ich so allein aufs Tor zulief, habe ich mir zu viele Gedanken gemacht. Der Torwart kam auch weder richtig raus, noch blieb er richtig drin. Wahrscheinlich hätte ich einfach trocken geradeaus schießen müssen“, merkte Kleefisch selbst zu seinem vergebenen Matchball an. „Das hätte der Sieg sein müssen“, urteilte auch ­FC-Coach Mark Zeh. So aber blieb es beim Achtungserfolg, der Beecks Lage im Tabellenkeller nicht verbessert.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein völlig ausgeglichenes Spiel. Bei einem Schuss von Patrick Kurzen musste sich Beecks Schlussmann Tiago Estevao gehörig strecken (11.), doch kurz darauf ging Beeck durch ein klasse herausgespieltes Tor auch schon in Führung: Aaram Abdelkarim, der für Kleefisch in die Anfangself kam, trat im Mittelfeld energisch an, bediente Hoffmanns, der aus der Drehung trocken mit links aus 14 Metern traf – sein viertes Saisontor. Shpend Hasani hatte dabei klug gekreuzt, einen Gegenspieler mit rausgezogen und Hoffmanns so den nötigen Freiraum verschafft – ein Treffer aus dem Lehrbuch (18.).

Überhaupt nicht aus dem Lehrbuch war dann aber Beecks Abwehrverhalten beim Ausgleich, der quasi aus dem Nichts fiel: Bei einem weiten Einwurf von Adrian Bravo Sanchez hatte niemand den von hinten durchlaufenden Niklas Wiemann im Blick. Der durfte dann völlig unbehelligt einköpfen (39.). „Dieses Tor war mal wieder viel zu billig, durfte Rödinghausen mit wenig Aufwand erzielen. Den Wiemann hätte einfach einer aufnehmen müssen“, monierte Zeh.

Nach der Pause drängte Rödinghausen den Gast überwiegend in dessen Hälfte zurück, ohne indes lange Zeit wirklich gefährlich zu werden. Das änderte sich erst in der Schlussphase. Doch Julian Wolff verzog freistehend (75.), und nach einer Ecke köpfte Yassin Ibrahim aus kurzer Distanz übers Tor (83.). Umgekehrt sorgten auch vor Rödinghausens Tor einige Eckbälle für größere Gefahr, getreten vom eingewechselten Meik Kühnel. An einer Ecke sausten komplett Freund und Feind vorbei (78.), eine andere sorgte für ein ziemliches Kuddelmuddel im Fünfmeterraum, wurde aber letztlich geklärt (87.).