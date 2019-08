Zurück bei Borussia : Traoré kann seinem Körper wieder vertrauen

Mönchengladbach Ibrahima Traoré ist am Donnerstag ins Training der Borussia eingestiegen. Der 31-Jährige will nach vielen Verletzungen wieder angreifen.

Am Donnerstag ist auch der letzte Borusse ins Training eingestiegen. Ibrahima Traoré stand erstmals nach seinem verlängerten Urlaub wieder auf dem Trainingsplatz, nachdem er mit Guinea am Afrika-Cup teilgenommen hatte. „Es war alles in Ordnung“, sagte Traoré nach seiner ersten Einheit. „Ich muss jedoch erstmal wieder ein bisschen reinkommen, aber es ist schön, wieder bei der Mannschaft zu sein.“

Nicht nur körperlich, sondern auch taktisch muss sich der Außenspieler aber erst einmal anpassen. „Wir spielen nun ein neues System, daran muss man sich erst gewöhnen. Für mich war es auch etwas Neues, dass im Training so viel Pressing gespielt wurde“, sagt Traoré. „Ich bin gespannt, wie wir das in der Bundesliga umsetzen werden, aber ich glaube schon, dass das gut funktionieren kann. Aber wir müssen hart dafür arbeiten.“

Oft war es in den vergangenen Jahren so, dass er sich wegen Verletzungen zurück kämpfen musste. Fußballerisch glänzen konnte er in dieser Zeit nicht. Doch jetzt ist Traoré wieder gesund. Beim Afrika-Cup konnte er alle vier Partien seines Heimatlandes über 90 Minuten bestreiten, auch bei den beiden vorherigen Testspielen stand er von Anfang bis Ende auf dem Platz. „Es ist sehr wichtig, sechs Spiele in kurzer Zeit über 90 Minuten gespielt zu haben. „Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das das letzte Mal der Fall war, das ist schon sehr lange her“, sagt Traoré. „Ich freue mich, dass ich wieder fit bin und ich wieder Vertrauen in meinen Körper haben kann. Das gibt mir ein schönes Gefühl.“