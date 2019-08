Borussia : Das ist das Team für die neue Saison

Mönchengladbach Das Mannschaftsfoto von Borussia Mönchengladbach zur Saison 2019/2020 zeigte 30 Profis und ein Team von 23 Spezialisten drumherum.

(kk) Es heißt ja, dass in der Fußball-Welt alles immer nur Schwarz-Weiß gesehen werde. In gewisser Weise belegt Borussias neues Mannschaftsfoto diese These: 30 Profis sind darauf in den neuen weißen Heimtrikots zu sehen und 23 in Schwarz gekleidete Herren, die zum Staff (Trainer, Ärzte, Physios, Betreuer) gehören, quasi zwei Teams also. Der Guineer Ibrahima Traoré ist nach seinem Afrika-Cup-Urlaub am Donnerstag als letzter Spieler ins Training eingestiegen. Nun geht es für die Gladbacher in den letzten zwei Wochen der Vorbereitung um die Plätze in der Startelf. Wir schätzen ein, welcher Profi welche Chancen hat, in der Saison-Startphase zur Startelf zu gehören und wie die Anfangsformation beim finalen Test gegen den FC Chelsea am Samstag (17 Uhr) aussehen könnte.