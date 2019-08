Kostenpflichtiger Inhalt: 15 Jahre Borussia-Park : De Camargos Tor war der Urknall für die neue Borussia

Tor für die Borussia: Igor de Camargo trifft in der Nachspielzeit gegen Bochum. Foto: imago sportfotodienst

Meinung Mönchengladbach 2004 zogen die Gladbacher in den Borussia-Park um und wollten den Mythos vom Bökelberg einfach mitnehmen. Doch er kam erst richtig an, als Igor de Camargo 2011 gegen den VfL Bochum in der Relegation traf.