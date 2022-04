Nächster Punkt bei einem Topteam : Borussias U23 macht Fortschritte - Doucouré ebenso

Mönchengladbach Mit den beiden Auswärts-Unentschieden in dieser Woche war nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Umso wichtiger waren sie für Borussias U23 - weil die Konkurrenz im Abstiegskampf weiter Druck macht. Warum vor allem das 1:1 bei Rot-Weiss Essen bemerkenswert war.

Nach dem Heimerfolg gegen Rot Weiss Ahlen vor einer Woche hat Borussias U23 die beiden schwierigen Auswärtsspiele beim SV Rödinghausen am Mittwoch und bei Aufstiegsanwärter Rot-Weiss Essen am Samstag jeweils mit einem respektablen wie verdienten Punktgewinn abgeschlossen.

„Das war im Grunde genommen ein Geschenk von uns, anders hätten die Essener am heutigen Tag wahrscheinlich kein Tor erzielt“, wird Trainer Heiko Vogel auf der Vereinshomepage zitiert. In der Defensive wirkte erneut Mamadou Doucouré mit, diesmal schon die komplette erste Hälfte nach seinem 35-Minuten-Comeback gegen Ahlen.

Im zweiten Abschnitt legten die Borussen dann fußballerisch selbst zu und blieben kompromisslos in der Defensive. Zwar wurde das erst spät belohnt, aber es wurde belohnt. Vier Minuten vor dem Ende brachte Kaan Kurt einen Freistoß in den Strafraum, der bei Semir Telalovic landete. Der schloss aber nicht selbst ab, sondern legte auf den bei Standards gerne mit aufrückenden Michael Wentzel quer, der mit seinem dritten Saisontreffer für den 1:1-Endstand sorgte. Er hatte bereits zum wichtigen Sieg gegen Alemannia Aachen Anfang März getroffen.

Bereits am Mittwoch hatten die Borussen beim 0:0 in Rödinghausen einen Punkt entführt – gegen einen Gegner, der in Liga und Westfalenpokal sieben Siege in Folge eingefahren hatte. „Wir haben Rödinghausen auch aufgrund der Platzverhältnisse den Ball überlassen, aber alles gut wegverteidigt. Zudem hatten wir eigentlich sogar die beiden besten Möglichkeiten. Nach der Pause haben wir nicht eine Chance zugelassen. Wir hätten sogar gewinnen können, aber das wäre des Guten etwas zu viel gewesen“, sagte Vogel nach dem Abpfiff.