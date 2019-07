Borussias Angreifer ist heiß auf Ex-Klub : Embolos Endspurt für Schalke

Mönchengladbach Seit gut einer Woche befindet sich Breel Embolo im Mannschaftstraining. Seine Fortschritte machen Hoffnung darauf, dass er sein erstes Ziel bei Borussia erreicht: ein Einsatz im ersten Bundesliga-Spiel gegen seinen Ex-Klub Schalke 04.

In zweieinhalb Wochen startet die neue Saison in der Bundesliga. Borussia ist mit ihrem neuen Trainer Marco Rose eine der Mannschaften, deren Entwicklung mit der größten Spannung verfolgt wird. Im Team selbst ist Breel Embolo derjenige unter den Spielern im Kader der Gladbacher, auf den viele besonders gespannt sind.

Für zehn Millionen Euro kam der Schweizer von Schalke 04, seine Ablöse kann zukünftig noch auf 15 Millionen Euro ansteigen, sollte Embolo bei Borussia funktionieren. Die Höhe der Bonuszahlungen ist deswegen so gestaltet worden, weil in dem Transfer Risiko steckt, da Embolo in der Vergangenheit im Ruhrgebiet viele Verletzungsprobleme hatte. Diese nahm er auch mit nach Gladbach. Embolo musste sich erst heranarbeiten an das Mannschaftstraining. Nun befindet er sich aber auf den letzten Metern auf dem Weg ins Team – genau rechtzeitig für sein persönliches großes Wiedersehen.