Nicht bei Borussias Training dabei : Bensebaini ist zum Nationalteam Algeriens abgereist

Mönchengladbach Ramy Bensebaini hat sich auf den Weg zur algerischen Nationalmannschaft gemacht. Der Verband hatte ihn nominiert, obwohl Bensebaini zuletzt bei Borussia nur individuell hatte trainieren können. Seinem Verein dürfte dies gar nicht gefallen.

Wirklich viel im Vergleich zum Vortag hatte sich bei Borussias Trainingseinheit am Mittwochvormittag nicht verändert. Trainer Adi Hütter standen erneut neun Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung, es war somit derselbe überschaubare Trainingskader wie schon zum Auftakt der Trainingswoche am Dienstag.

Somit ist mehr als fraglich, wie der Algerier in den kommenden Tagen seiner Nationalmannschaft sportlich weiterhelfen kann. Zudem dürfte auf Gladbacher Seite die Sorge bestehen, dass der Spieler bei der Landesauswahl zu früh wieder in ein intensiveres Training einsteigt und so die Gefahr eines Rückschlags besteht. Die Qualifikationsspiele der Algerier sind am Freitag sowie am kommenden Dienstag. Somit dürfte Bensebaini gut eine Woche Aufbautraining im Borussia-Park verlieren.