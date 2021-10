Schnellste und langsamste Spieler : Wer bei Borussia das Tempo macht

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach ist eins der langsameren Teams der Bundesliga. Doch die Rückkehr einiger Profis und die Youngster in Adi Hütters Mannschaft lassen die Fohlen nicht mehr so schlecht dastehen. In Wolfsburg gab es eine neue Saison-Bestmarke.

Als Breel Embolo vor zwei Jahren nach Gladbach kam, wurde er jeden Tag zum Training chauffiert. Der Schweizer hatte seinen Führerschein verloren. Während er sich auf der Straße deshalb zügeln muss, ist Embolo auf dem Rasen gerne ungebremst unterwegs, und das so schnell wie kein anderer Borussia-Profi in der laufenden Saison. Beim Sieg gegen den VfL Wolfsburg war der 24-Jährige der alles überragende Mann – und knackte auch noch den Top Speed der Fohlen.

Mit 34,14 Stundenkilometern übertraf er knapp seinen Teamkollegen und Landsmann Denis Zakaria, der bei der Niederlage gegen den FC Augsburg mit 34,1 km/h gemessen worden war. Die beiden gehören knapp noch zu den Top 50 der Liga, keine Mannschaft hat einen so langsamen schnellsten Spieler wie Borussia. Stand jetzt zumindest, denn Embolo hat auch schon 35 km/h deutlich übertroffen. Den Vereinsrekord hält Marcus Thuram mit 35,6 km/h aus der Saison 2019/2020, zwei Jahre vorher landete Zakaria mit 35,07 schon einmal auf Platz zwei im Liga-Vergleich.

Dass Embolo und Zakaria den Saisonbeginn verpassten und erst langsam in Fahrt kamen, war also ein echter Verlust für Borussia in Sachen Geschwindigkeit. Auch Thuram täte dem Team unter anderem deshalb gut. Doch neben den Späterstartern gibt es eine andere Gruppe, die die Bilanz der Mannschaft von Trainer Adi Hütter aufhübscht: die Youngster. Luca Netz (33,56 km/h) teilt sich mit Nico Elvedi den internen dritten Platz, Jordan Beyer (33,47 km/h) ist Fünfter und Joe Scally (33,4 km/h) ist Siebter.

Zu den Top 100 von 403 gemessenen Bundesliga-Profis gehört sonst nur noch Jonas Hofmann. Knapp außerhalb findet sich in Patrick Herrmann der erste Ü30-Profi, der einigen jüngeren Kollegen immer noch wegläuft. Wir haben die komplette Mannschaftsliste für Sie zusammengestellt. Auf den hinteren Plätzen finden sich ein paar Überraschungen. Einige der Spieler werden im Saisonverlauf mit Sicherheit noch weiter nach vorne sprinten. So hatte Thuram bislang kaum Zeit, um seine Geschwindigkeit auf den Platz zu bringen.

Am Sonntag stellte Jeremiah St. Juste vom FSV Mainz 05 übrigens einen neuen Rekord seit Beginn der Messungen auf. Mit 36,63 km/h wurde er „geblitzt“. Seit Jahren wird die Spitze der Liga immer schneller: Mit Werten, die heute gerade noch für die Top Ten reichen, wäre man 2017/18 noch die Nummer eins gewesen.

