Borussias Training : Koné zurück auf dem Rasen - Konflikt-Potenzial bei Bensebaini

Mönchengladbach Insgesamt 14 Borussia-Profis haben sich am Dienstag auf dem Trainingsplatz gezeigt. Zwei davon standen besonders im Fokus - verbunden mit einer guten Nachricht und etwas Verwirrung.

Allein Konés Anwesenheit auf dem Trainingsplatz am Dienstag war schon eine nonverbale gute Nachricht gewesen. Der 20-Jährige joggte zahlreiche Runden im gemächlichen Tempo, dann jagten ihn die Athletiktrainer noch ein paar Mal um den Platz. Adi Hütter hatte in Wolfsburg das Problem mit Konés Knie erläutert, in dem er Anfang Juli einen Innenbandriss erlitten hatte. „Wer die Verletzung einmal hatte, der weiß: Wenn die Fußstellung so ist, dass der Ball vorne auf die Spitze geht, dann tut das einfach weh“, sagte der Trainer.