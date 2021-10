„Da muss man sich etwas überlegen“ : Die Erklärung für Gladbachs Standard-Durchbruch

Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 20 Bilder Das ist Jonas Hofmann

Mönchengladbach Flanke, Direktabnahme, Fallrückzieher - es hätte vermutlich leichtere Wege zum ersten Standard-Tor der Saison gegeben. Zufall war das 1:0 in Wolfsburg aber auf keinen Fall. Jonas Hofmann erklärt, warum es bei Ecken und Freistößen jetzt besser läuft.

Es war kurz vor dem Heimspiel gegen Dortmund, als Adi Hütter daran erinnerte: „Standardsituationen sind ein probates Mittel, um einen Spielverlauf auf den Kopf zu stellen.“ Doch auch nach dem Sieg gegen den BVB stand eine Null, die Gladbach so nicht mehr gewohnt war. Lars Stindl hätte das Thema bereits am zweiten Spieltag im Keim ersticken können mit einem Elfmeter-Tor in Leverkusen, auch in Wolfsburg am Samstag verwandelte er seinen Strafstoß nicht. Aus Null bei den Standard-Toren hatte Gladbach da allerdings schon eine Eins gemacht.

Nach nicht einmal fünf Minuten gab es zumindest beim Spielverlauf noch nichts auf den Kopf zu stellen. Das erledigte Breel Embolo ganz buchstäblich mit seinem Fallrückzieher – nach einem Freistoß von Jonas Hofmann. Der erklärte im Anschluss, dass die Mannschaft sich die schwache Ausbeute ganz konkret vorgeknöpft hatte. „Letztes Jahr waren wir die Top-Mannschaft nach Standards. Die Wichtigkeit ist bekannt“, sagte Hofmann. „Da wollten wir gerne anknüpfen, und natürlich schauen wir uns den Gegner vorher an.“

Ein Resultat dieser Arbeit unter der Woche hatte es bereits nach exakt 60 Sekunden zu bestaunen gegeben. Da brachte Hofmann die erste Ecke von rechts herein, vom zweiten Pfosten lief Stindl einen Bogen in Richtung Elfmeterpunkt, wurde dort aber abgeblockt. 2017 in Florenz gelang ihm auf ähnliche Weise mal ein sehenswertes und wichtiges Tor, damals hieß der Standard-Verantwortliche Dirk Bremser, seit dem Sommer kümmern sich Hütters Assistenten Christian Peintinger und Armin Reutershahn mit den Spielern um die Varianten, vorwiegend hinter verschlossenen Türen.

„Wir versuchen einfach, Räume auszumachen. Man weiß, dass Wolfsburg extrem viel wegverteidigt. Da muss man sich anderweitig etwas überlegen“, sagte Hofmann. Dementsprechend wollten die Borussen den direkten Luftkampf umgehen. Und so positionierte sich der größte Gladbacher an diesem Tag, 1,91-Meter-Mann Denis Zakaria, nicht im Getümmel, sondern an der Strafraumkante, als Hofmann an der Grundlinie zum Freistoß bereitstand. Kurzer Augenkontakt, dann die Hereingabe und das Glück, dass Zakarias Abschluss verunglückte – den Aufsetzer knallte Embolo artistisch ins Tor.

Es hätte leichtere Wege gegeben, um das erste Standard-Tor der Saison zu erzielen. Aber vielleicht stärkt gerade die Kompliziertheit der Situation das Vertrauen. „Manchmal braucht es nur eine Aktion, damit man in diesen Lauf kommt“, sagte Hütter vor dem Dortmund-Spiel ebenfalls. Dass die Null nun einer Eins gewichen ist in der Statistik, passt zum Aufwärtstrend der Fohlen. Denn nach sieben Spieltagen haben lediglich die letzten vier Teams der Tabelle – Fürth, Bochum, Bielefeld und Augsburg – weder nach einer Ecke noch nach einem Freistoß getroffen.

Lesen Sie auch Bester Innenverteidiger in Wolfsburg : Beyer darf sich als Gewinner bei Borussia fühlen

Lesen Sie auch Nach drei Monaten : Mit Hütters Borussia kann man sich identifizieren