Borussias Sechser : Kramer bringt sich mit Joker-Einsätzen in Stellung

Tackling und Ballgewinn: So will Adi Hütter den Sechser Christoph Kramer gerne möglichst oft sehen. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Mönchengladbach Christoph Kramer hat zwar seinen Stammplatz verloren, konnte zuletzt aber zweimal als Joker überzeugen. Borussias Sechser scheint zu denen zu gehören, die Adi Hütters Anforderungen immer besser verinnerlichen.

Christoph Kramer ist offiziell nie zurückgetreten aus der Nationalmannschaft. Aber wer ihn kennt, der weiß, dass er seine Aussichten fünf Jahre nach der letzten Nominierung und mit 30 Jahren sehr realistisch einschätzen kann. Es sind also wieder die Tage angebrochen, an denen Kramer zu einer Trainingsgruppe von überschaubarer Größe, nicht aber von überschaubarer Prominenz gehört.

Beide Male kam Kramer für Manu Koné rein, einmal für 17, einmal für 30 Minuten. Beide Male führte Borussia mit einem Tor. Beide Male kassierte sie keins mehr. Dazu trug Kramer jeweils seinen Teil bei, zuletzt in Wolfsburg mit vier Ballgewinnen nach Tacklings, das schaffte sonst nur der alles überragende Breel Embolo in der dreifachen Einsatzzeit. Und wie in der Vorwoche gegen Dortmund verlor Kramer keinen Zweikampf und hatte, auf 90 Minuten hochgerechnet, wieder die meisten Pressingaktionen.

Sechser sind bei Adi Hütter zunächst einmal Arbeiter, und wenn das Soll an Aggressivität, Nickligkeit und Laufbereitschaft erfüllt ist, können virtuose Elemente gerne obendrauf kommen. Wenn sie Tore schießen, so wie es Denis Zakaria schon zweimal gelungen ist, kennzeichnet jede Menge Wucht den Weg Richtung Strafraum. Koné und Zakaria haben deshalb nicht die Nase vorn, obwohl sie sich ähneln, sondern weil sie sich ähneln.

Dass Kramer in mehr als sieben Jahren bei Borussia nie etwas geschenkt bekommen hat, zeigen seine Einsatzminuten in jeder Saison. Mit jeweils mehr als 2500 war er nur von 2013 bis 2015, damals noch als junger Leihspieler, nahezu unangefochten. 2018/19 durfte Kramer in der letzten Dieter-Hecking-Saison gerade einmal 1137 Minuten ran. Rechnet man seine bisherige Spielzeit hoch, käme er am Ende auf 1321. Die Situation könnte besser sein, aber eben auch noch schlechter. Wie schnell es gehen kann, weiß zudem kaum einer besser als Kramer.