Borussia in Rottach-Egern : Ackern für den Rose-Ansatz und Trainingslager-Tuschelei

Foto: Dirk Päffgen 32 Bilder Borussia ackert für die Saison-Auftakt.

Rottach-Egern Am Mittwoch Vormittag studierte Borussias Trainer Marco Rose weiter mit seinen Spielern den neuen Ansatz ein. Raffael kann darin verschiedene Rollen spielen. Zudem wurde am Rande des Spielfelds über Timo Baumgartl getuschelt.

Marco Rose griff aktiv ein. Als die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach bei der morgendlichen Bewegungseinheit am Mittwoch, die das Vorspiel zur Testpartie gegen den türkischen Vizemeister Başakşehir (18.00 Uhr) war, machte Borussias Trainer beim Fünf gegen Zwei mit. Sogar einen feinen Hackenkick streute der 42-Jährige im österreichischen Kufstein ein. Danach bat er die Seinen dann zur nächsten Probestunde des Rose-Systems.

„Es ist viel Neues dabei“, sagte Raffael, der 34 Jahre alte Routinier. Rose übt mit seinem Team zwei System ein: das 4-4-2 mit einer Mittelfeldraute und das 4-3-3 als Alternative. In diesem war Raffael im Finale des Mini-Turniers in Heimstetten am Samstag gegen Augsburg der zentrale Mann. Im ersten Testspiel zuvor gegen den 1. FC Mönchengladbach spielte der Brasilianer auf der Zehn hinter den beiden Spitzen im Rauten-System. Dass er auch eine der Spitzen im Doppel-Sturm sein kann, versteht sich, „das habe ich ja früher schon gespielt“, sagte Raffael.

So ist er in diversen Varianten denkbar. „Der Trainer weiß, welche Positionen ich spielen kann“, sagte er. Wichtig ist, dass er fit bliebt und nicht, wie in der vergangenen Saison, ständig ausfällt. Bis jetzt ist seine Muskulatur stabil. „Ich würde sagen, ich bin bei 75 Prozent“, sagte Raffael.

Während sich er und seine Kollegen auf dem Rasen fortbildeten, wurde am Rande des Platzes gefachsimpelt und das eine oder andere Gerücht diskutiert. Zum Beispiel, dass Borussia am Timo Baumgartl, dem U21-Nationalspieler, interessiert sei. Nach Informationen unserer Redaktion ist das aber keineswegs der Fall. Noch immer arbeitet Manager Max Eberl, der am Mittwochvormittag nicht am Platz war, daran, Marcus Thuram, den langen Stürmer von EA Guingamp aus Frankreich zu verpflichten. Er dürfte ab nächster Woche Borusse sein. „Wir haben bei einem unserer Kandidaten mittlerweile ein wirklich sehr, sehr gutes Gefühl. Wir hoffen, dass wir da auf der Zielgeraden sind oder vielleicht schon ein Stück weiter“, hatte Eberl zuletzt gesagt.

Bei Malang Sarr, dem Verteidiger aus Nizza gestaltet sich die Geschichte wohl schwieriger, möglich, dass es da eine Alternativ-Lösung gibt. Aber eben nicht Baumgartl.

Getuschelt wurde in Rottach-Egern auch über die angebliche Wunschliste von Bayern-Trainer Nico Kovac von der in der „Sport Bild“ zu lesen war. Auf der sollen sich auch die Namen Florian Neuhaus und Denis Zakaria befunden haben.

Beide werden am Mittwochabend gegen Başakşehir indes das Gladbach-Trikot tragen und dies auch in der neuen Saison tun. Da messen sie sich mit Stars wie dem früheren Hoffenheimer Demba Ba, Serdar Tasci, oder Robinho.