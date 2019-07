Neuzugang Grün will helfen : „Manchmal sind wir zu brav“

Neuzugang Grün will helfen

Arbeiten an der Sprungkraft: Torwart Max Grün in Rottach-Egern. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Rottach-Egern Max Grün nimmt die Rolle als dritter Mann an. Der 32-Jährige findet sein neues Team manchmal zu leise. Daran könne er etwas ändern, obwohl ihm die Hierarchie hinter Yann Sommer und Tobias Sippel bewusst ist.

Das letzte Spiel von Max Grün ist verdammt lange her. Am 19. Dezember 2017 stand der Torhüter zuletzt zwischen den Pfosten, damals noch für den VfL Wolfsburg. Er blieb im Achtelfinale des DFB-Pokals beim 1. FC Nürnberg 120 Minuten lang ohne Gegentor, die „Wölfe“ siegten 2:0 beim „Club“ nach Verlängerung. Der „Kicker“ bewertete seine Leistung mit der Note 2,0.

Seit diesem Tag indes gibt es keinen Eintrag in der Bilanz des heute 32-Jährigen. In Wolfsburg kam er nicht mehr zum Einsatz und auch danach bei Darmstadt 98 nicht. Dort vor allem, weil er lange verletzt war. „Es ist nicht so gelaufen, wie erhofft“, gesteht er nun. Läuft es bei seinem neuen Arbeitgeber Borussia wie geplant, wird er wieder nicht spielen. Denn Grün wurde als dritter Torwart hinter Yann Sommer und Tobias Sippel engagiert. „Die Hierarchie ist klar besprochen“, sagt Grün. Heißt: Es muss einiges Unheil im Torwart-Segment der Borussia passieren, bevor er zum Einsatz kommt. „Und keiner wünscht seinen Kollegen Unheil“, versichert Grün.