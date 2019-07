Harte Arbeit im Trainingslager : Das sagt Gladbach-Trainer Rose zu seiner Spielidee

Borussia-Trainer Marco Rose. Foto: Dirk Päffgen

Rottach-Egern Marco Rose erarbeitet mit dem Team Borussias neuen Ansatz. Es ist schon etwas angekommen, aber auch noch einiges zu tun. Hilfreich für seine Analysen ist das „Bildmaterial“ aus den ersten drei Testspielen.

„Keanan!“ „Keanaaaaan!“ „Keannaaaaaaaaaaaan!“ Marco Rose nutzte von Mal zu Mal mehr „A’s“, als er den Namen des englischen Offensivmannes rief während des Finalspiels beim Mini-Turnier in Heimstetten gegen den FC Augsburg. Der junge Mann, Bennetts mit Nachnamen, war bemüht, Roses Idee vom Pressing in der ersten Reihe, also bei den Stürmern, umzusetzen. Doch hat die Sache ihre Tücken. Der richtige Moment will gefunden werden, dann es geht darum, auf gewiefte Art Druck auszuüben auf den gegnerischen Verteidiger, mithin durch die richtigen Laufwege.

Foto: Dirk Päffgen 32 Bilder Jonas Hofmann feiert Geburtstag im Trainingslager.

Einmal machte es Bennetts nahezu optimal. Da klaute er dem Augsburger Verteidiger den Ball und schob ihn hinüber zu Raffael, der aber die Chance nicht nutzte. Rose erwähnte später in seiner Analyse diese Szene lobend: So soll er sein, der Gladbacher Rose-Fußball – attraktiv, aktiv und Abschluss-orientiert. Rose arbeitet nun daran, seinen Spielern das Rüstzeug dafür beizubringen

„Wir haben gesehen, dass schon etwas von dem, was wir erarbeiten, umgesetzt wurde. Wir haben aber auch einige Dinge gesehen, an denen wir noch arbeiten müssen“, sagte Rose nach den beiden Spielen in Heimstetten. „Wir wollen in erster Linie guten Fußball spielen. Da wird es Tage geben, wo das richtig gut klappt, aber auch welche, an denen uns das nicht so gut gelingt“, sagte Rose. Das indes soll möglichst selten der Fall sein.

Das „Bildmaterial“ (Rose) der ersten drei Spiele – das 1:0 im Halbfinale von Heimstetten gegen 1860 München und das Endspiel gegen Augsburg dauerten jeweils nur 45 Minuten – bietet dem Trainer genug Ansätze für seine Analysen.

Einer, der sich sichtlich wohlfühlt im Rose-System mit zwei Spitzen, ist Alassane Plea. Der Franzose schoss gegen den 1. FC Mönchengladbach drei Tore und hatte nun auch gegen 1860 München reichlich Gelegenheiten, die er aber nicht nutzte (wie später auch Raffael gegen Augsburg). Dafür legte Plea Patrick Herrmann das Siegtor auf. Er kommt im Zweierangriff immer wieder im gefärhlichen Bereich in Position, ist sehr beweglich und findig. Ihm zur Seite stellte Rose jeweils Männer, die viel Tiefe in ihrem Spiel haben: Bennetts gegen den FC und nun Herrmann gegen die „Löwen“.

Rose hat aber auch gesehen, woran er noch werkeln muss. „Da geht es um Abläufe im Pressing, um grundsätzliche Positionierungen, um Überzeugung – das sind alles Sachen, an denen wir gerade arbeiten“, sagte der 42-Jährige. Dass das hohe Verteidigen Risiken birgt, wenn der Gegner mit langen Bällen operiert, zeigte sich beim Augsburger Tor: Nach Fabian Giefers Abschlag und einer Kopfballverlängerung tauchte Torschütze Maurice Malone ganz allein vor Yann Sommer auf. „Das war nach einer Ecke, da waren wir aufgerückt“, sagte Christoph Kramer. Doch gerade das weit vorn angelegte Verteidigen dürfte einer der Schwerpunkte der Rose-Schulungen sein. Die Reihen müssen im Rauten-System und beim ständigen Pressing eng beisammen bleiben, um nicht zu zerfleddern. Das zeigte Rose in Heimstetten immer wieder an.