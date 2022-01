Corona-Wirbel beim Tischtennis : Falsch-positiver Test vor Match von Borussia Düsseldorf

Düsseldorf Ersatzgeschwächt durch Corona-Quarantäne verliert das Bundesliga-Team von Borussia Düsseldorf die Tischtennis-Partie in Bergneustadt. Auch beim Gegner sollte eigentlich ein Top-Spieler fehlen – doch sein Test stellte sich als falsch-positiv heraus.

Die gute Nachricht vorneweg: Außer bei Anton Källberg wurde bei den Borussen nach dem erfolgreich gestalteten Tischtennis-Champions League-Viertelfinalhinspiel in Polen kein weiterer Corona-Fall diagnostiziert. Das zog aber die schlechte Nachricht nach sich, denn der amtierende deutsche Meister musste mit nur zwei fitten Profis und dem erneut als Spieler reaktivierten Cheftrainer Danny Heister die Bundesliga-Begegnung beim TTC Schwalbe Bergneustadt bestreiten. „Die „Two and a half men“-Truppe kassierte eine Niederlage gegen die in Bestbesetzung angetretenen Oberbergischen. Das 1:3 war die erste Niederlage der Düsseldorfer Plastikballkünstler in der laufenden Bundesliga-Saison. Trotzdem behalten die Borussen mit jetzt 22:2 Punkten die Tabellenführung. „Wir sind ohne unsere beiden zuverlässigen Top-Leute angetreten, das verkraftet kein Team. Wir wussten vorher, dass wir nur eine geringe Chance haben“, meint Borussia-Manager Andreas Preuß. „Gut, dass wir uns in der Liga einen Vorsprung erspielt haben. Davon profitieren wir jetzt.“