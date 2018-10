Borussia Mönchengladbach: Patrick Herrmann freut sich über seine Erfolgserlebnisse

Mönchengladbach Patrick Herrmann hat aufgrund vieler Verletzungen lange nach seiner Form gesucht. Nun fühlt sich Borussias Rechtsaußen wieder topfit. Und das wirkt sich auf seine Leistungen aus.

Patrick Herrmann musste den Ball nur noch einschieben. Tobias Sippel hatte einen Torschuss von Julio Villalba noch an den Pfosten lenken können, doch Herrmann stand am richtigen Ort und staubte am Mittwochvormittag im Trainingsspiel der Borussen aus kurzer Distanz ab.

Herrmann hatte in dieser Situation leichtes Spiel. Er, der schwere Zeiten hinter sich hat. Seit seiner traumhaften Rückrunde im Frühjahr 2015, als er zweistellig in der Bundesliga traf, seinen Vertrag bei Borussia verlängerte und zwei Spiele für die Nationalmannschaft absolvierte, hatte der 27-Jährige immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen. Er kam nie mehr so richtig in Tritt.