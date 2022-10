Oberliga-Spitzenreiter empfängt den Dritten : Bewährungsprobe für die Borussia gegen Adler Königshof

Handball-Oberliga Am Samstagabend trifft Oberliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach auf den Tabellendritten DJK Adler Königshof. Im Vergleich zum Torspektakel gegen TV Lobberich fordert Coach Ronny Rogawska von seiner Defensive eine konzentriertere Leistung.

Borussia Mönchengladbach bereitet sich am Samstagabend auf eine schwierige Aufgabe vor, denn der Ligaprimus hat die DJK Adler Königshof zu Gast. „Königshof war vor der Saison für viele so etwas wie der Geheimfavorit“, betont der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. In der Sommerpause haben zwar einige Spieler den Verein verlassen, aber der Kern des Teams ist beim aktuellen Tabellendritten der Oberliga zusammengeblieben.