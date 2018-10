Borussia Mönchengladbach: Diese Zahlen sprechen für eine erfolgreiche Saison

Erkenntnisse nach sieben Spieltagen : Vieles spricht für eine erfolgreiche Saison der Borussia

Die Borussen feiern den 3:0-Erfolg beim FC Bayern München. Foto: dpa/Tobias Hase

Mönchengladbach Im Schnitt zwei Punkte und mehr als zwei Tore pro Spiel: Der Saisonstart der Gladbacher kann sich sehen lassen. Doch es gibt auch noch Verbesserungspotenzial.

Ein bisschen Durchschnaufen ist erlaubt. Nach dem 3:0-Erfolg beim FC Bayern haben die Borussen am Montag trainingsfrei, erst am Dienstagnachmittag startet die knapp zweiwöchige Vorbereitung auf die Partie gegen den FSV Mainz 05. Einige Spieler nutzten sogar den Beginn der Länderspielpause, um am Sonntagnachmittag zum Oktoberfest nach München zu fliegen und auf den gelungenen Saisonstart anzustoßen. Dass dieser als gelungen bezeichnet werden kann, will auch Dieter Hecking nicht verhehlen.

„Unser guter Tabellenplatz ist eine Momentaufnahme, aber ich denke schon, dass der Start bei unserem schweren Auftaktprogramm durchaus eine Aussagekraft hat“, sagte der Coach, der mit der Entwicklung der Mannschaft in den ersten Saisonwochen zufrieden sein dürfte. Denn wenngleich es natürlich in einigen Bereichen noch Verbesserungspotenzial gibt, sprechen viele Faktoren derzeit für eine erfolgreiche Gladbacher Saison. Wir haben einige Erkenntnisse der ersten Spieltage zusammengefasst.

Punkteausbeute Drei Heimspiele gegen die diesjährigen Europapokal-Teilnehmer Leverkusen, Schalke und Frankfurt, Gastspiele bei formstarken Teams wie Augsburg und Hertha sowie der Auftritt bei den Bayern – das Auftaktprogramm der Gladbacher hatte es in sich. Insofern sind 14 Punkte aus sieben Spielen eine starke Bilanz, zudem die beste seit sieben Jahren, als Borussia im gleichen Zeitraum auf 16 Punkte kam.

Foto: qvist /Shutterstock.com/Retusche RPO 5 Bilder Borussia versetzt Bayern in die „Wiesnkrisn“

Torausbeute 15 Treffer in sieben Spielen: Borussia hat aktuell die drittbeste Offensive der Liga. Positiv ist dabei vor allem, dass sich die Gladbacher bislang noch kein torloses Spiel leisteten. Mehr Tore an den ersten sieben Spieltagen erzielte Gladbach seit dem Wiederaufstieg nur in der Saison 2013/14 (17).

Offensive Zwölf der 15 Treffer erzielten Spieler aus der Angriffsreihe, die seit Beginn der Saison aus drei Spielern besteht. In Alassane Plea hat Borussia zudem wieder eine echte Nummer neun, die verlässlich trifft (alleine vier Tore in den vergangenen vier Spielen). Die Torgefahr aus dem offensiven Mittelfeld ist indes noch ausbaufähig, bislang schoss nur Jonas Hofmann ein Tor (der Elfmeter gegen Leverkusen am ersten Spieltag) Dafür gehören Hofmann (drei) und Florian Neuhaus (vier) bislang zu den stärksten Torvorbereitern der Liga.

Joker Angesichts eines großen und breiten Kaders sowie der aktuell nur geringen Anzahl an Verletzten hat Dieter Hecking nicht nur bei seiner Startformation viele Variationsmöglichkeiten. Auch von der Bank kann der Coach viel Qualität auf den Platz bringen. Und er bewies bereits ein glückliches Händchen: Seine Joker kommen bislang auf drei Tore und eine Vorlage.

Standards Das 2:0 gegen Leverkusen mit dem doppelten Doppelpass zwischen Raffael und Fabian Johnson, die glänzend herausgespielten Kontertore in Wolfsburg oder die Passstafette vor dem 1:0 bei den Bayern: Gladbach hat im Verlauf der Saison bereits einige schön herauskombinierte Tore erzielt. Ebenso erfolgreich ist die Mannschaft aber auch nach Standards: Vier Treffer gelangen nach Eckbällen, zwei durch Elfmeter, zudem fielen zwei Treffer unmittelbar nach einem Gladbacher Einwurf.

Führungen In sechs der sieben Saisonspiele gelang Borussia der erste Treffer der Partie. Die sechs 1:0-Führungen reichten zu 13 von möglichen 18 Punkten, nur in Berlin (2:4) und Wolfsburg (2:2 bei zweimaliger Führung) gelang danach kein Sieg. Zudem schaffte Gladbach nach dem bislang einzigen Rückstand in Augsburg noch ein 1:1.

Foto: dpa/Matthias Balk 56 Bilder FC Bayern - Borussia: die Bilder des Spiels

Defensive Neun Gegentreffer sind kein schlechter, aber auch kein überragender Wert. Zum Vergleich: In den Spielzeiten 2011/12 (drei Gegentore) und 2014/15 (vier) war Borussia noch weitaus seltener zu bezwingen. Immerhin gelang bei den Bayern das zweite “zu null” der Saison. Die aktuelle Bilanz wird vor allem durch das 2:4 in Berlin verschlechtert, bei dem Heckings Mannschaft der Hertha über die vier Gegentore hinaus noch viele Torchancen gewährte.

System-Umstellung Der Wechsel vom lange bewährten, aber in der vergangenen Saison nicht mehr so durchschlagskräftigen 4-4-2 zum 4-3-3 ist insgesamt reibungslos gelungen. Die Mannschaft fühlt sich im neuen System wohl, zudem agiert sie flexibel. In München wählte Borussia beispielsweise eine etwas defensivere Ausrichtung des 4-3-3 und zog die Außenstürmer auf die Höhe der Mittelfeldreihe zurück.