Erstes Training absolviert : Borussia zeigt sich erstmals den Fans am Tegernsee

Foto: dpa/Federico Gambarini 14 Bilder Borussias Terminkalender bis zum Saisonstart

Rottach-Egern Borussia Mönchengladbach hat am Montag die erste Einheit des Trainingslagers in Rottach-Egern absolviert. Wie das Training ablief, welche Spieler mit auf den Platz kamen und was Daniel Farke an öffentlichen Trainings schätzt.

Pünktlich zum Trainingsauftakt der Borussia-Profis in Rottach-Egern hatte sich die Sonne verabschiedet. Bei 25 Grad war der Tross der Gladbacher am Sonntag am Tegernsee angekommen, bei Regen startete am Montag um 10.19 Uhr überpünktlich die erste Einheit des Trainingslagers

Das Wetter hielt die Fans, die sich zum Teil die komplette Woche am Tegernsee einquartiert haben, aber nicht davon ab, zahlreich zu erscheinen, auch die ersten Zaunfahnen wurden rund um den Rasen platziert. Beobachten konnten die Borussen-Anhänger, dass Daniel Farke beim Vormittags-Training 19 Feldspieler zur Verfügung standen, darunter Ko Itakura, der das erste Mal mit seinen neuen Mitspielern trainierte. Jacob Italiano blieb angeschlagen im Hotel, auch Manu Koné, der sich bei der französischen U21-Nationalmannschaft im Juni verletzt hatte, war nicht dabei, ist aber mit an den Tegernsee gereist.

Trotz Regen - zahlreiche #Borussia-Fans sind da. pic.twitter.com/7Kzh79KSdm — Borussia Mönchengladbach @ RP ONLINE (@fohlenfutter) July 4, 2022

Nach dem Aufwärmen, das auf dem Nebenplatz stattfand und mit einer intensiven Passübung abgeschlossen wurde, bei der es in 90-Sekunden-Intervallen zum Schluss nicht nur um Genauigkeit, sondern auch um Geschwindigkeit ging, konnten die Zuschauer ein paar Steigerungsläufe beobachten, ehe verschiedene Spielformen anstanden.

Die ließ Torben Müsel aus, der Offensivspieler macht die Trainingseinheiten weiterhin noch nicht komplett mit. Hannes Wolf und Yvandro Borges Sanches, die aufgrund ihrer Länderspielreisen verspätet ins Training eingestiegen waren, mischten beim Trainingsspiel aber mit.

Im Sechs-gegen-Sechs auf zwei große Tore sollten die Borussen schnell zum Torabschluss kommen. Das Team, das ein Gegentor kassierte, musste das Feld verlassen und wurde durch die dritte Mannschaft, die während des Spiels um das kleine Feld joggte, ersetzt.

Auch die Geschäftsführer Stephan Schippers und Markus Aretz, Sportdirektor Roland Virkus und die beiden Vize-Präsidenten Rainer Bonhof und Stefan Stegemann beobachteten das Geschehen am Sportplatz Birkenmoos. Für die Fans, die darauf hoffen, möglichst viele Trainingseinheiten zu verfolgen, hatte Borussia am Montag eine schlechte Nachricht: Das zweite Training ordnete Daniel Farke in einer Sporthalle an, erst am Dienstag geht es wieder raus auf den Trainingsplatz.