Koné trägt es schon : Borussia präsentiert neues Ausweichtrikot

Foto: dpa/Federico Gambarini 50 Bilder Die schönsten Borussia-Trikots des 21. Jahrhunderts

Update Mönchengladbach Am Freitag hat Borussia Mönchengladbach das Ausweichtrikot für die Saison 2022/23 vorgestellt. Das Puma-Trikot, das in einem Videoclip bereits von Manu Koné getragen wird, kommt mit hellen und dunklen Schwarztönen schlicht daher.

Das Heim-Trikot, in dem Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison auflaufen wird, ist bei den Fans bislang gut angekommen: In einer Umfrage unserer Redaktion setzte sich das weiße Trikot mit einem schwarz-grünen Vertikalstreifen in der Mitte gegen die 47 anderen Borussia-Trikots des 21. Jahrhunderts durch und wurde mit einer Durchschnittsnote von 1,74 am besten bewertet.

Und auch das neue Ausweichtrikot dürfte gute Chancen haben, den Borussia-Anhängern zu gefallen. Denn die Abstimmung zeigte auch, dass schwarze Trikots meist besonders gut wegkommen. In einem Video, das Borussia am Freitagmorgen veröffentlicht hat, ist Manu Koné mit dem schwarzen Auswärtstrikot, von dem bereits vor zwei Wochen erste Bilder aufgetaucht waren, in den Katakomben des Borussia-Parks zu sehen.

⚫ Unser neues 𝗧𝗵𝗶𝗿𝗱-𝗧𝗿𝗶𝗸𝗼𝘁 2022/23! ⚫



🛒 https://t.co/LTC9TlwZmg pic.twitter.com/r7RFPtL606 — Borussia (@borussia) July 1, 2022

Farblich ist das Trikot beinahe komplett dunkel gehalten. Der Schriftzug des Hauptsponsors Flatex auf der Brust ist weiß. Lediglich das Puma-Logo auf der Brust und dem Ärmel sticht mit einem kräftigen Grün hervor, ebenso der Schriftzug „Mönchengladbach“ auf der Rückseite. Darüber hinaus fällt der Wechsel zwischen zwei Schwarztönen auf, das Muster erinnert an Waben.

Das ist das Ausweichtrikot 2022/23 von Borussia Mönchengladbach. Foto: Footyheadlines

Nach dem Heimtrikot ist nun also auch das Ausweichtrikot („Third-Trikot“) vorgestellt. Noch nicht bekannt ist hingegen, wie das Auswärtstrikot aussehen soll. Das stets gut informierte Portal „Footy Headlines“ will wissen, dass es sich dabei um ein grünes Trikot handelt – das würde gut zu den anderen beiden passen und die Vereinsfarben Schwarz-Weiß-Grün vervollständigen.