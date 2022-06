Vorbereitung bei Borussia : Der erste Nationalspieler zeigt sich auf dem Trainingsplatz

Mönchengladbach Yvandro Borges Sanches hat zwölf Länderspiele für Luxemburg absolviert, wurde aber erst jüngst zum Profi bei Borussia Mönchengladbach befördert. Der 18-Jährige ist zurück aus dem Urlaub und ließ sich am Donnerstag von einem Neuen über den Platz treiben.

„Gut, dass es nicht so warm ist heute“, sagte Daniel Farke und wischte sich lachend über die Stirn, als er vom Trainingsplatz kam. Sarkastisch war das gemeint, doch auf der Belastungs-Skala waren die Borussen am Donnerstagvormittag bei 28 Grad und Sonne nach zwei nicht-öffentlichen Einheiten am Mittwoch nicht an die Grenzen getrieben worden. Schonung sieht aber auch anders aus.

Am Freitag steht um 19 Uhr bei Rot-Weiss Essen das erste Spiel der Saisonvorbereitung an, die ersten 90 von insgesamt 630 Testminuten bis zur ersten Hauptrunde im DFB-Pokal. Der Großteil der Nationalspieler wird am Wochenende oder zu Beginn des Trainingslagers am Tegernsee dazustoßen. Bereits zurück am Borussia-Park ist der jüngste von ihnen: Yvandro Borges Sanches.