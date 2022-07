Bürgermeister von Rottach-Egern : „Eine ganze Region profitiert von Borussia“

Rottach-Egerns Bürgermeister Christian Köck. Foto: Christian Köck/privat

Interview Mönchengladbach Christian Köck ist der Bürgermeister der Gemeinde Rottach-Egern am Tegernsee und hat schon einige Trainingslager von Borussia Mönchengladbach miterlebt. Er erzählt, was er an den Gladbach-Fans schätzt und auf welchen persönlichen Höhepunkt er sich in der kommenden Woche am meisten freut.