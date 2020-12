Vertrag läuft aus beim Borussia-Kapitän : Stindl liefert weiter Argumente

Lars Stindl jubelt in Frankfurt. Foto: dpa/Arne Dedert

Mönchengladbach Borussias Kapitän Lars Stindl zeigte beim 3:3 in Frankfurt, dass sich sein Team nach wie vor auf ihn verlassen kann. Damit sammelt er weiter gute Argumente für eine Vertragsverlängerung.

Auch im digitalen Zeitalter muss zuweilen die alte Schule herhalten. Borussias Trainer Marco Rose holte seinen Kapitän Lars Stindl während des Spiels bei Eintracht Frankfurt zur Seitenlinie und dieser warf einen Blick auf einen Zettel, den Rose in der Hand hatte. Stindl schaute, nickte und ging zurück auf Feld. Was genau Roses Botschaft an den Kapitän war, ist nicht bekannt. Es dürften taktische Variationen gewesen sein, Ideen, dem Spiel, das beim Stand von 1:3 schon verloren schien, noch eine Wendung zu geben. Oder es stand, gönnen wir uns diesen recht romantischen Gedanken, eine Regie-Anweisung darauf, nach der Stindl zum Superhelden werden und Borussia im Alleingang den Punkte retten sollte.

Wenn es so war, hat Stindl das Drehbuch eins zu eins umgesetzt: Er schoss in der 90. Minute einen Elfmeter sicher ins Frankfurter Tor und erzielte dann in Minute 95 mit einem Kopfball im zweiten Versuch ganz unstindelisch das 3:3. „Ich muss sagen, in Sachen Kopfbälle habe ich noch Nachholbedarf. Aber wir trainieren sie jede Woche im Training. Ich versuche stets mein Kopfballspiel zu verbessern und es ist schön, wenn man dann für seine Arbeit belohnt wird“, sagte Stindl.

Vorher hatte er schon, erstmals in einer Karriere als Berufsfußballer, einen Freistoß direkt verwandelt, indem er den Ball um die Eintracht-Mauer gezirkelt hatte. Dass ein Borusse einen Freistoß ohne Umwege ins Tor bugsiert, war zu Zeiten Juan Arangos normal, doch seit der Venezolaner entschwunden ist, ist es eine Rarität. Ein richtig echtes direktes Freistoß-Tor hatte es zuletzt 2015 von Havard Nordtveit gegen Darmstadt 98 gegeben, vergangene Saison hatte Alassane Plea einen Freistoß verwandelt, aber nach Ablage von Laszlo Bénes. 2018 hat es noch Christoph Kramers Schelmenschuss beim Freistoß gegen Wolfsburg gegeben, als der Gegner noch unsortiert war und Kramer den Ball eingekullert hatte. Stindl hatte es bis Dienstag 15-mal erfolglos versucht, zuletzt war es beim 1:1 gegen Augsburg sehr knapp, nun passte es.

Sein zweiter Dreierpack als Borusse nach dem 4:2 in Florenz am 23. Februar 2017 lässt ihn bis auf ein Tor an Arie van Lent heranrücken. Überholt er den Niederländer, ist der Torjäger aus Kurpfalz die Nummer 15 der besten Gladbach-Tormacher aller Zeiten. Gut möglich, dass ihm das bis Jahresende noch gelingt mit weiteren Treffern im Liga-Spiel gegen 1899 Hoffenheim und die SV Elversberg im DFB-Pokal.

Viel wichtiger für Stindl ist aber die Botschaft, die er in Frankfurt an seinen Arbeitgeber geschickt hat: Er hat klare Argumente geliefert, dass Borussia eigentlich gar nicht anders kann, als seinen Vertrag, der 2021 endet, zu verlängern.

Zum einen wegen der drei Tore, die Stindls Vielfalt zeigen. Der Freistoß steht für den Edelkicker, für seine wunderbare Innenseite. Seine Qualitäten machen noch immer fußballerisch den Unterschied aus, er ist der intellektuelle Kopf des Borussen-Fußballs. Der Elfmeter steht dafür, dass er als Kapitän Verantwortung übernimmt und, man erinnere sich an die vergangene Europa-League-Saison und das Spiel bei der AS Rom, als er auch in letzter Minute zum Punkt ging und vollstreckte, eine enorme Coolness hat in den wichtigen sowie schwierigen Momenten. Und schließlich zeigte das Kopfball-Tor, dass Stindl immer noch, also mit über 30, für Überraschungen gut ist und zudem, neben seinem Torinstinkt einen unbändigen Willen hat zum Erfolg.

Damit hat er den Borussen nicht nur einen Punkt beschert, sondern auch eine möglicherweise bei einer Niederlage anstehende Diskussion abgewimmelt, dass die Diskussion um die Zukunft Roses die Borussen verunsichern könnte. „Im besten Fall bringt das keine Unruhe rein“, sagte Sportdirektor Max Eberl vor dem Frankfurt-Spiel und Stindl belegte dann, dass es derzeit keinen Anlass gibt, das anzunehmen.