Borussias zweite Sechser-Garnitur : Bénes ist wieder dran, Reitz verletzt

Laszlo Bénes wartet in dieser Saison noch auf seinen ersten Startelf-Einsatz. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Bei Borussia lauern die beiden Mittelfeldspieler Laszlo Bénes und Rocco Reitz darauf, Spielpraxis zu bekommen. Während Bénes sich immer näher heranrobbt, muss Reitz aktuell aber mit einem Rückschlag umgehen.

Mit der Rückkehr von Denis Zakaria hat Borussias Trainer Marco Rose seit Kurzem eine weitere prominente Option für das defensive Mittelfeld. Dadurch durfte Christoph Kramer am vergangenen Wochenende gegen Hertha erstmals über 90 Minuten pausieren. Florian Neuhaus wird am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt fehlen – die Zwangspause hat er sich mit seiner fünften Gelben Karte quasi selbst verordnet.

Hinter Zakaria, Kramer und Neuhaus muss sich Laszlo Bénes einordnen. Neuhaus‘ Ausfall dürfte bei ihm die Hoffnung schüren, gegen Frankfurt wieder etwas länger spielen zu dürfen, vielleicht sogar in der Startelf zu stehen. Denn der letzte Einsatz von Beginn an ist bei Bénes exakt ein Jahr her, am 15. Dezember 2019 durfte er bei der 1:2-Niederlage in Wolfsburg starten. „Laci trainiert gut, Laci arbeitet gut. Natürlich ist er eine Option. Trotzdem haben wir auf der Position eine hohe Qualitätsdichte“, sagte Rose am vergangenen Freitag. „Ich bin sehr zufrieden mit seinen Trainingsleistungen. Ich weiß, dass er mit den Einsatzzeiten natürlich nicht zufrieden ist. Alles andere wäre auch nicht gut.“

Bénes dürfte aktuell spüren, wie schwer es ist, sich bei einem Champions-League-Teilnehmer in die Startelf zu spielen. Trotzdem geht der Trend bei ihm nach oben. Gegen Hertha kam er in den Schlussminuten, eine Woche zuvor durfte er in Freiburg 37 Minuten spielen. Dort zeigte er sich umtriebig, durfte als Linksfuß die Standards treten und somit Verantwortung übernehmen.

Davon ist Rocco Reitz, der am 24. Oktober beim 3:2-Sieg in Mainz sein Profi-Debüt gefeiert hatte, aktuell weit entfernt. Zuletzt kam er vor rund vier Wochen zum Einsatz. In der U23 spielte er 90 Minuten lang gegen Rot-Weiss Essen. Verletzungsbedingt ist er seitdem von der Bildfläche verschwunden.

„Rocco hat Beschwerden am Schambein bekommen, das zieht sich ein bisschen durch. Er war kurz wieder dabei, aber hat wieder Beschwerden bekommen“, sagte Rose. Reitz absolviert derzeit das Aufbautraining, wird aber wohl frühestens im neuen Jahr wieder zum Einsatz kommen können.