Borussia-Trainer verwundert über Regel : „Es fällt mir schwer, das als Fußballer zu akzeptieren“

Nach dem 3:3 in Frankfurt war Gladbach-Trainer Marco Rose zunächst erfreut über die Aufholjagd seines Teams. Irritiert zeigte er sich aber von der Regel, dass der Video-Assistent in einer Situation nicht eingreifen durfte.

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit lagen die Borussen am Dienstagabend noch mit 1:3 zurück. Kapitän Lars Stindl sorgte mit seinem Doppelpack in der Nachspielzeit und seinem dritten Treffer dafür, dass die Gladbacher nicht als Verlierer vom Platz gingen. Cheftrainer Marco Rose lobte die Aufholjagd seines Teams, konnte aber mit der Regel, dass der Video-Assistent bei der Entstehung des Treffers zum zwischenzeitlichen 1:2 nicht eingreifen durfte. Wir haben die Aussagen zusammengefasst.

…den Spielverlauf „Es ist wichtig, dass man so lange dran glaubt, bis das Spiel zu Ende ist. Ein Spiel schreibt immer seine Geschichte. Ich finde, wir haben am Anfang mit einem vollen Akku angefangen, wir waren sehr gut im Spiel. Richtig ist aber auch, dass wir irgendwann 1:3 hinten lagen. Die Rote Karte plus der Anschlusstreffer und der Glaube daran, hier noch was holen zu können, hat dafür gesorgt, dass die Jungs sich hinten heraus noch belohnt haben. Und ich denke, dass das in unserer Situation auch wichtig ist.“